Crollo viadotto, il tratto della A6 riaprirà venerdì alle 11

Sarà riaperto venerdì alle 11 il tratto dell'autostrada A6 Torino-Savona in cui si trova il viadotto crollato. Lo fa sapere l'Autostrada dei fiori. Nell'area interessata dalla frana di domenica, il traffico procederà per circa un chilometro in doppio senso di circolazione in carreggiata sud, lungo il viadotto "Rio Valletta". Autofiori precisa che gli accertamenti tecnici e i monitoraggi effettuati sulla frana non hanno evidenziato movimenti.