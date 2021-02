Crollo in un cantiere edile nel Savonese: un morto

Una persona è morta in un crollo all'interno di un cantiere edile in centro a Tovo San Giacomo, nel Savonese. Lo conferma il sindaco del comune. L'incidente si è verificato a pochi passi dalla chiesa e dal municipio cittadino. Una delle ruspe al lavoro per il rafforzamento della fondamenta di un immobile è stata travolta dal crollo di parte di una parete dell'edificio adiacente.