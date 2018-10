Crollo Genova, sfollati tornano nelle case: due ore per recuperare i propri beni

A Genova la zona rossa è tornata a vivere, anche se solo per due ore ore. Le prime delle 281 famiglie sfollate di via Porro e di via Fillak, a seguito del crollo di Ponte Morandi, hanno potuto infatti tornare finalmente nelle case per recuperare i propri beni. Le operazioni di rientro dovrebbero durare circa 13 giorni. I vestiti, gli oggetti e i ricordi più cari saranno messi in scatoloni custoditi in un magazzino messo a disposizione dal Comune.