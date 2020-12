Covid, Toti: "Vaccino obbligatorio per i medici? Non sarebbe uno scandalo"

Ansa

"Obbligare i sanitari al vaccino? Devono decidere governo e Parlamento". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, commentando la proposta sull'obbligatorietà del vaccino per il personale sociosanitario. "Basterebbe un'ordinanza del ministro Speranza. Io sono sempre per il libero arbitrio ma nelle condizioni di gravi necessità penso che non sarebbe uno scandalo parlarne", ha aggiunto.