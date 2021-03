Covid, Toti: "No stretta generalizzata nei weekend, servono misure mirate"

Ansa

"Credo che fare misure uguali per tutto il Paese da Lampedusa ad Aosta per i fine settimana non sia la scelta giusta. Che senso ha bloccare i weekend in Sardegna in una Regione bianca?". Lo dice il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "Noi ora non siamo particolarmente colpiti dal virus, che senso ha bloccare i fine settimana? Servono misure mirate laddove c'è necessità, non ovunque", aggiunge.