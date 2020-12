Covid, primi test ultrarapidi saranno usati a Genova: risultato in 3 minuti

LaPresse

La Asl 3 di Genova sarà la prima azienda locale in Italia ad utilizzare dalle prossime settimane i nuovi tamponi antigenici ultrarapidi in grado di individuare la positività al Covid-19 in 3 minuti. Prodotti dalla multinazionale coreana Seegene e sperimentati con successo all'ospedale San Martino di Genova, hanno un'affidabilità del 97-98%. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti.