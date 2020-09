Coronavirus, sindaco di Ventimiglia: "Mascherina obbligatoria h24"

Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha annunciato un'ordinanza con la quale istituisce l'obbligo della mascherina h24 per chiunque si sposti in città. Interpretando il Dpcm del 7 agosto e le parole del ministro della Salute Speranza, il primo cittadino ha spiegato che non c'è obbligo di tampone per i frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco e per i francesi che si trattengano in Italia fino a un massimo di 36 ore.