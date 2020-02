Coronavirus, primo caso positivo in Liguria

C'è un primo caso di coronavirus anche in Liguria: si tratta di un paziente di Alassio, nel Savonese. Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti durante la conferenza stampa sull'emergenza virale, nella sede della Regione a Piazza De Ferrari, a Genova. "Manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre", ha detto Toti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui