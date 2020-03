Coronavirus, positivo un operaio del cantiere del Ponte di Genova

Un operaio del cantiere del Nuovo viadotto di Genova è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce la Struttura del Commissario per la ricostruzione, precisando che l'uomo è in buone condizioni di salute e si trova in quarantena presso il proprio domicilio. "Si sta lavorando da subito per ricostruire i contatti che l'operaio ha avuto sul luogo di lavoro prima di avere la febbre".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui