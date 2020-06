Cantieri autostradali, indagati per falso dieci tecnici di Spea

La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati dieci tra tecnici ed ex dirigenti di Spea, la società del gruppo Atlantia che si occupava di ispezioni e manutenzioni per conto di Autostrade. L'accusa di falso è legata ai report delle gallerie del tratto autostradale genovese. L'indagine era partita dopo il crollo di calcestruzzo dalla volta della galleria Bertè, in A26, il 30 dicembre 2019.