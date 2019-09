Autostrade per l'Italia: "I viadotti Pecetti e Paolillo sono sicuri"

I viadotti Pecetti sulla A26, in Liguria, e Paolillo sulla A16, in Puglia, "sono sicuri". Lo afferma, in una nota, Autostrade per l'Italia in risposta all'inchiesta bis, partita dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, su presunti falsi report su altri ponti: l'indagine ha portato la guardia di finanza a eseguire 9 misure cautelari. Secondo la società, sui viadotti Pecetti e Paolillo "gli interventi di manutenzione sono stati conclusi diversi mesi fa".