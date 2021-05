Aspi, ancora disagi e code sulla A10 a causa dei cantieri

ansa

Proseguono i disagi per gli automobilisti sulla rete autostradale intorno al nodo di Genova, congestionata per i cantieri. Il sito di Autostrade per l'Italia segnala, alle 23, 9 km di coda in A10, tra Arenzano e Genova Pegli. Nel pomeriggio, sempre su quella autostrada la coda in direzione del capoluogo, alle 19, aveva raggiunto i 15 km. Anche in A12 continuano gli incolonnamenti, sempre verso Genova. La coda tra Rapallo e Genova è di 4 km.