Allerta meteo in Liguria, allagato un asilo a Genova

Scatta l'allerta meteo in Liguria, dove un asilo di Genova, in zona Voltri, è stato allagato, costringendo le maestre a rifugiarsi con i bambini al primo piano dell'edificio. La nuova perturbazione in arrivo potrebbe causare in alcune località della regione trombe d'aria, grandinate, smottamenti. Il tempo sarà instabile, con precipitazioni diffuse e temporali, fino all'inizio della settimana prossima.