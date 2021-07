Afflusso di viaggiatori e lavori in autostrada: lunghe code a Genova

Code e traffico si registrano a Genova a causa dell'afflusso di viaggiatori al porto e per i lavori in autostrada. In città si sono formate lunghe code per accedere ai varchi portuali, con conseguenze che si riverberano sulle autostrade. In A7 code tra Bolzaneto e Sampierdarena e 3 chilometri di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla. In A10 coda tra Pegli e il bivio A10/A7 e in A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7.