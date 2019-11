A26, Gdf in sede Spea di Genova per acquisire documenti viadotti 

Gli uomini delle Fiamme Gialle sono stati nella sede di Spea di Genova per acquisire i documenti e i report sui viadotti Fado e Pecetti, sull'A26, parzialmente chiusi lunedì sera dopo che i consulenti della procura avevano rilevato gravi ammaloramenti. La Gdf ha preso documenti cartacei e su file per ricostruire le modalità con cui i report venivano eseguiti e come mai i voti erano sempre stati più bassi rispetto a quelli poi realmente riscontrati.