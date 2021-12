Liguria, ha fermato quasi 100 treni: arrestato "frenatore seriale"

Aveva bloccato una serie di treni in marcia tra Liguria e basso Piemonte per un totale di cento episodi . Adesso è stato arrestato dalla polizia ferroviaria: si tratta di un uomo di 47 anni di origini bulgare, senza fissa dimora. Il "frenatore seriale" azionava il freno d'emergenza bloccando la marcia dei convogli spesso all'interno di gallerie, per poi riuscire a passare inosservato e scappare.

Ormai conosciuto dalla maggior parte dei capitreno, in diverse occasioni era riuscito ad attivare il freno in più carrozze dello stesso convoglio, determinando ritardi di oltre un'ora.



Gli uomini della polizia ferroviaria della Liguria insieme ai colleghi di Novi Ligure e di Alessandria hanno ricostruito tutti gli episodi degli ultimi tempi e li hanno trasmessi all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Qualche giorno fa, il tribunale di Alessandria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi a Genova.

Scorribande anche in aereo - Le sue azioni non si sono limitate ai soli treni: in passato, infatti, era riuscito a bloccare un aereo. Partito dallo scalo di Orio al Serio con un volo della Ryanair, sotto gli effetti dell'alcol, aveva creato caos a bordo costringendo il comandante ad invertire la rotta ed atterrare.