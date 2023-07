Liguria, sì alla caccia con arco e frecce | Mailbombing alla Regione: "Una barbarie"

Un ritorno alla preistoria

"Non siamo più nella preistoria e almeno qualche base etica comune dovrebbe sussistere, non si dovrebbe infliggere a nessuno sofferenza non necessaria", si legge nella mail. La delibera approvata "non rispetta questa base, i cacciatori con l'arco non sono tutti campioni olimpici (e del resto anche i tiratori olimpici non fanno sempre centro perfetto, altrimenti non esisterebbero le competizioni) ed è fin troppo facile ipotizzare situazioni con animali trafitti da una freccia che vagano e agonizzano anche per giorni. Del resto ormai con l'avvento di Internet non è difficile trovare documentazione fotografica sul punto. C'è un motivo, ed è la maggiore efficacia e precisione, per cui i moderni fucili hanno sostituito i vecchi archibugi, gli archibugi hanno sostituito le spade e le frecce, e le spade e le frecce hanno sostituito le clave".