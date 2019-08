Lignano Sabbiadoro premia il pensionato turista che ogni giorno raccoglie rifiuti con secchio e pinza Tgcom24 1 di 2 Tgcom24 2 di 2 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A Lignano da 20 anni - Originario di Marostica, nel Vicentino, Giuseppe dice di sentirsi molto legato a Lignano, una delle più rinomate località turistiche dell'Adriatico. Solo che un tempo ci veniva solo per le vacanze mentre ora, che è in pensione, ci trascorre l'intera estate. E quindi si è sentito in dovere di sentirsi utile, di fare qualcosa per la comunità, per un luogo che ama. E ha deciso di farlo con il suo esempio quotidiano.



Sveglia all'alba - Ogni mattina all'alba raccoglie l'immondizia e ripulisce le vie del Comune, i giardinetti e i marciapiedi. "Ho sempre lavorato e ora che non posso più farlo cammino pulendo per fare qualcosa di utile per gli altri", ha spiegato al Messaggero Veneto. Giuseppe, dice, non si limita a segnalare la sporcizia e nemmeno riprende le persone che la gettano a terra: "Io passeggio e pulisco: penso che questo valga più di mille parole, anche perché credo che, nel caso, la gente risponderebbe comportandosi ancora peggio".



Un esempio per la gente incivile - Paolo Ciubej, assessore all’Urbanistica, Ambiente e Politiche sociali del Comune di Lignano che ha deciso di premiare il pensionato, ha definito quello di Giuseppe un esempio di come ci si possa affezionare a Lignano e mostrare il proprio amore, denunciando, al tempo stesso, l'inciviltà che colpisce la località turistica: "C'è tanta gente incivile che lascia sacchi e cartoni fuori dai bidoni e altrettanta che si lamenta per la situazione", ha detto.



I consigli del medico... - Ma per fortuna, poi, ci sono personaggi come Giuseppe. Operato al cuore dieci anni fa, ha ricevuto dal medico l'ordine di non lavorare ma camminare tanto, ogni giorno. "Così ho deciso di unire le due cose, altrimenti mi pareva di essere inutile per gli altri. Ho sempre lavorato nella mia vita, non riuscirei a starmene senza fare nulla", ha raccontato. E allora via: sveglia all'alba ogni mattina, secchio e pinza in mano, Giuseppe trascorre le sue mattinate facendo ciò che gli sembra semplice e normale ma che merita di essere raccontato. Perché quelli della sua leva parlano con i fatti. E sanno dare l'esempio.