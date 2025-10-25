Licata (Agrigento), travolto da autocarro: morto un bracciante 67enne

Un bracciante agricolo romeno di 67 anni, Alexandru Suciu, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto venerdì nelle campagne di Licata (Agrigento). Secondo una prima ricostruzione,, l'uomo sarebbe stato travolto da un autocarro all'interno di un fondo agricolo guidato da un immigrato di 25 anni, che sarebbe stato impegnato in "nero". Lui e il titolare dell'azienda, scrive l'edizione di Agrigento del quotidiano La Sicilia, sono stati denunciati in stato di libertà per omicidio colposo dalla procura che ha aperto un'inchiesta. Sul posto è intervenuto anche personale del 118.