L'attrezzatura sarebbe compatibile con quella che Mimmo Piepoli era solito usare. La salma è stata trasferita in ospedale per le procedure legali e mediche necessarie all'identificazione. Sarà infatti l'esame del dna a stabilire se il corpo rinvenuto in mare è quello del surfista italiano che, ricordiamo, risultava disperso dallo scorso 1 maggio, da quando cioè non era più rientrato a riva dopo un'uscita con la sua tavola a causa di alcune difficoltà provocate dal forte vento. Le ricerche proseguono da oltre due mesi, ma finora si erano concentrate nella zona antistante Porto Cesareo.