A rendere la vicenda particolarmente insolita è il lungo periodo trascorso senza sintomi significativi. Nonostante la presenza di un oggetto metallico di queste dimensioni in una regione anatomica sensibile, il ragazzo aveva continuato a vivere normalmente per tre anni. La formazione di tessuto fibroso attorno al metallo e la particolare posizione raggiunta dall'oggetto rappresentano elementi importanti per comprendere perché la situazione non fosse stata riconosciuta prima e perché la sua rimozione abbia richiesto competenze specialistiche.