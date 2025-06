"Sono poche settimane, non siamo ancora a un mese, ed è evidente che il Papa da solo non può andare avanti". Lo ha detto il Pontefice nell'udienza alla Segreteria di Stato, sottolineando che "è molto necessaria la collaborazione di tanti nella Santa Sede ma in maniera speciale con tutti voi" della Segreteria di Stato. "Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio universale ministero insieme a voi", ha aggiunto.