Lei salva un anziano colto da infarto in strada, i passanti filmano col telefonino: indagati per omissione di soccorso

Ha soccorso in strada un automobilista colto da infarto facendogli un massaggio cardiaco. Un gesto con cui Lara Breda, insegnante di Canaro (Rovigo), allenatrice e giocatrice di pallavolo, ha salvato la vita all'uomo. La nota dolente di questa storia a lieto fine è che, nonostante le sue urla di aiuto, nessuno deigli abitanti dei palazzi circostanti si è precipitato in strada ad aiutare la ragazza. Al contrario, una coppia da un balcone ha addirittura pensato di riprendere la scena con il telefonino. E' accaduto a Ferrara. I carabinieri stanno indagando per omissione di soccorso. Lo riporta La Nuova Ferrara.