Legambiente: "Solo il 42% delle spiagge è libero e balneabile"

Metà delle spiagge italiane sono date in concessione agli stabilimenti balneari, un altro 8% è inquinato e non balneabile: le spiagge libere e balneabili si riducono quindi al 42%. A dirlo è il nuovo rapporto di Legambiente che, come ogni anno, fotografa la situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere. Per il dossier sono stati utilizzati i dati del ministero delle Infrastrutture, di Regioni e Comuni.