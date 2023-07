Lega, il tesoriere Alberto Di Rubba condannato per peculato

Il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, è stato condannato a Milano a 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro.

Nominato ad aprile nuovo amministratore federale della Lega, Di Rubba è anche ex presidente della Lombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo del Carroccio al Senato. La condanna è arrivata in una tranche di indagine scaturita da quella sul caso Lfc, che aveva già portato a una condanna per Di Rubba e per Andrea Manzoni, ex revisore contabile della Lega alla Camera.