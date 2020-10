Lega, Maravantano lascia il partito dopo la bufera per le dichiarazioni sulla mafia: "Giusto così"

"La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Non esiste più perché noi la stiamo completamente eliminando. Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio", aveva detto Maraventano durante il suo intervento scatenando l’indignazione del web e dei politici. Anche di quelli del suo partito. Tanto che il senatore e segretario regionale della Lega Sicilia Salvini Premier Stefano Candiani ne aveva chiesto le dimissioni.

"Ambiguità in politica sul tema mafia sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee dalla Lega di Angela Maraventano. Dal palco di Catania abbiamo ascoltato delle affermazioni che contengono dei profili di ambiguità che non sono in alcun modo scusabili politicamente e soprattutto in casa Lega". "Ogni tipo di giustificazione avanzata su questo tema mi sembra francamente insufficiente rispetto alla gravità delle frasi pronunciate. Le dimissioni dalla Lega rimangono l'unica scelta possibile per Maraventano”, aveva affermato Candiani.