Lecco, neonata di tre giorni resta chiusa in auto: salvata

A Lecco, una neonata di tre giorni è rimasta chiusa in un'auto parcheggiata ed è stata salvata grazie alla prontezza di una ufficiale della polizia locale fuori servizio che è intervenuta calmando i genitori disperati e avvisando subito i soccorsi. Il fatto è accaduto lunedì, intorno alle 16.
Cosa è accaduto
L'ufficiale della polizia locale ha visto un ragazzo correre verso di lei urlando disperato: "Aiuto, aiuto. La bambina è chiusa nell'auto". Il giovane era arrivato a prendere la piccola e la mamma appena dimesse dell'ospedale. Inserite le chiavi nel cruscotto, messo l'ovetto con la piccola in auto, il papà ha caricato le valige nel bagagliaio e, quando lo ha chiuso, ha sentito scattare la chiusura centralizzata. E qui è scattato il panico, dato il caldo, soprattutto in una macchina parcheggiata da tempo.
La vigilessa, che si trovava vicino all'ospedale per impegni personali, ha subito attivato la centrale operativa e, intanto, cercato di assistere i genitori stranieri sotto shock. Sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno liberato la piccola rompendo un deflettore dell'auto. Nel frattempo, è arrivata un'ambulanza che ha riportato per un controllo in ospedale la piccola, la quale sta bene.
"Una storia a lieto fine - ha commentato il comandante della polizia locale Luigi Dioguardi - grazie alla tempestività dell'intervento che la nostra ufficiale ha gestito con professionalità e delicatezza. Era al posto giusto, al momento giusto".