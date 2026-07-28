Lecco, neonata di tre giorni resta chiusa in auto: salvata

L'ufficiale della polizia locale ha visto un ragazzo correre verso di lei urlando disperato: "Aiuto, aiuto. La bambina è chiusa nell'auto". Il giovane era arrivato a prendere la piccola e la mamma appena dimesse dell'ospedale. Inserite le chiavi nel cruscotto, messo l'ovetto con la piccola in auto, il papà ha caricato le valige nel bagagliaio e, quando lo ha chiuso, ha sentito scattare la chiusura centralizzata. E qui è scattato il panico, dato il caldo, soprattutto in una macchina parcheggiata da tempo.