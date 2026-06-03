Nocera Inferiore (Salerno), bimba resta chiusa in auto: la polizia municipale la salva
Il sindaco su Facebook: "Nel corso dell'intervento gli agenti hanno riportato anche alcune lesioni, dimostrando ancora una volta spirito di servizio, coraggio e senso del dovere"
A Nocera Inferiore (Salerno), una bambina è rimasta chiusa accidentalmente dentro l'auto dei genitori. In soccorso di questi ultimi, che hanno vissuto momenti di grande apprensione, sono intervenuti due agenti della polizia municipale, i quali hanno rotto il vetro del veicolo e messo in salvo la piccola.
Il post del sindaco
L'episodio si è verificato il 2 giugno mattina. "Gli agenti della polizia municipale, il neo assunto Ufficiale S. Ten. Sabato Sirica e l'agente Valentina Capuano, sono intervenuti con grande tempestività per soccorrere una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione: la loro bambina era rimasta chiusa all'interno dell'autovettura. Valutata l'urgenza della situazione, gli operatori sono intervenuti prontamente, rompendo il vetro del veicolo per mettere in salvo la piccola. Nel corso dell'intervento hanno riportato anche alcune lesioni, dimostrando ancora una volta spirito di servizio, coraggio e senso del dovere", si legge sulla pagina Facebook del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.
"A loro va il plauso dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità per l'esempio di professionalità e umanità mostrato in un momento così delicato. Un sentito ringraziamento agli uomini del Comandante Andrea D'Elia, che ogni giorno operano al servizio della città con dedizione e sacrificio", si legge, infine, nel post del primo cittadino.