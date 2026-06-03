Nocera Inferiore (Salerno), bimba resta chiusa in auto: la polizia municipale la salva

L'episodio si è verificato il 2 giugno mattina. "Gli agenti della polizia municipale, il neo assunto Ufficiale S. Ten. Sabato Sirica e l'agente Valentina Capuano, sono intervenuti con grande tempestività per soccorrere una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione: la loro bambina era rimasta chiusa all'interno dell'autovettura. Valutata l'urgenza della situazione, gli operatori sono intervenuti prontamente, rompendo il vetro del veicolo per mettere in salvo la piccola. Nel corso dell'intervento hanno riportato anche alcune lesioni, dimostrando ancora una volta spirito di servizio, coraggio e senso del dovere", si legge sulla pagina Facebook del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.