Lecco, cadavere di una donna ritrovato sui sedili posteriori di un'auto sulla spiaggia del lago

Il cadavere di una donna, la 67enne Maria Cristina Jansenn, è stato rinvenuto sui sedili posteriori di un'auto nei pressi del lago di Lecco.

La vettura è stata trovata su una spiaggia, in località Rivabella, con le ruote anteriori in acqua. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori per scandagliare le acque del lago. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alle cause della morte della donna e al momento non si esclude alcuna ipotesi.