Lecce, rissa tra cognati dopo la morte della suocera: nessuno vuole pagare il funerale

A Parabita, in provincia di Lecce, tra due cognati, entrambi 54enni, è scoppiata una rissa mezz'ora dopo la morte della suocera su chi dovesse pagare i funerali della donna. Durante la lite, che si è consumata in strada, gli uomini si sono affrontati armati di bastone e coltello. Solo l'intervento dei carabinieri ha placato gli animi. I due sono stati denunciati per porto abusivo d'armi. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.