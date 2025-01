Lecce, 101 rose rosse recapitate al pronto soccorso per ringraziare i sanitari delle cure

Non solo aggressioni e vandalismi quotidiani. Per una volta tanto, da un pronto soccorso italiano anche una notizia che riconcilia con l'umanità. È accaduto al presidio d'emergenza dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lì è stato recapitato un mazzo da 101 rose rosse... "per dire grazie per le cure ricevute". "È il gentile gesto di un giovane paziente che, tra emozione e sorpresa, ha inviato i fiori alle operatrici e agli operatori del Reparto", si legge nel post dell'Azienda Sanitaria Locale Lecce che accompagna la foto d'ordinanza con l'omaggio floreale.