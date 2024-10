Lecce, il mistero dei miasmi: setacciata la città ma non si trova la fonte

Scende in campo anche la Provincia: "Viste le numerose segnalazioni pervenutemi nelle ultime ore, ho immediatamente interessato l’Ufficio Ambiente dell’Ente e la Polizia provinciale, attraverso il suo comandante Alessandro Guerrieri, per verificare l’origine del fenomeno - dichiara il presidente Stefano Minerva - Siamo sempre in prima linea su un tema delicato come l’ambiente, Provincia come sentinella del territorio". Gli uffici provinciali, in stretto contatto anche con l’Arpa, sul cui sito è possibile segnalare le zone maleodoranti, "da subito stanno perlustrando alcune zone periferiche della città, e attraverso questa indagine conoscitiva si cercherà di capire l’origine del cattivo odore presente nell’aria". Il presidente della Commissione controllo, Antonio Rotundo, ha depositato un’interpellanza urgente per chiedere al sindaco controlli che stabiliscano l’origine del fenomeno e le cause che lo hanno determinato. Si attende inoltre, che gli uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente stili un dettagliato rapporto derivante di monitoraggi in via di esecuzione.