Lecce, operaio muore folgorato investito dall'alta tensione

Un operaio di 67 anni è morto folgorato a Lecce mentre lavorava all'interno di un cantiere in una zona di campagna. L'uomo era impegnato alla realizzazione di un muretto a secco quando, per cause in corso di accertamento, il braccio di una pompa per calcestruzzo avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione e la corrente elettrica lo avrebbe investito. Inutile l'arrivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione da parte del 118 è stato infatti vano. Il 67enne era nato in Albania, ma da tempo era residente nella città pugliese. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e il personale dello Spesal. La procura ha aperto un'inchiesta.