Lecce, filmava le pazienti nel bagno dell'Asl: operatore sociosanitario a giudizio

A far scattare gli accertamenti dei carabinieri del Nas, nell'agosto 2025, sono stati un infermiere e una guardia giurata insospettiti dal comportamento dell'operatore sociosanitario. Nel corso dell'indagine gli inquirenti hanno trovato un video e 97 foto di donne riprese a loro insaputa mentre utilizzavano i bagni del Ser.D, il servizio per le dipendenze patologiche dell'Asl/Lecce. I militari hanno trovato anche del materiale dal contenuto sessuale di un soggetto minorenne.