Lecce, colpisce con cacciavite due passanti: denunciato

La polizia ha denunciato un 44enne di origine asiatica che nei giorni scorsi aveva creato allarme nel centro storico di Lecce per aver ferito due giovani con un cacciavite. L'aggressore aveva agito in sella ad una bici. Le aggressioni risalgono al 30 gennaio e al 1 febbraio. Nel primo caso, nei pressi di Porta Napoli, un ventiduenne era stato ferito alla nuca e giudicato guaribile in dieci giorni. Nel secondo la vittima era un ventitreenne, colpito con un fendente al fianco. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dall'uso di un'arma.