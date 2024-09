Lecce, bimba infibulata allontanata dalla famiglia e affidata ai servizi sociali

Continuano le indagini sulla vicenda della bimba di otto anni di origine africana, che, nei giorni scorsi, era stata accompagnata dal padre al pronto soccorso del Dea di Lecce "per dolori addominali causati da una caduta mentre giocava con il fratello". Poco convinti della versione del genitore, i medici avevano scoperto che la piccola era stata infibulata e avevano allertato forze dell'ordine e Procura dei minori, dal momento che la pratica della mutilazione dei genitali è vietata in Italia. Ora che la bimba è stata dimessa, per decisione della Procura dei minori, come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata allontanata dalla famiglia e affidata ai servizi sociali in una comunità, nel massimo riserbo. Intanto, sono in corso accertamenti per definire tempi e modi della mutilazione genitale.