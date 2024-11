Un pensionato 74enne di Surbo (Lecce) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state le segnalazioni dei cittadini a mettere gli uomini dell'Arma sulle tracce del presunto pusher. In casa l'uomo, che in passato aveva già avuto problemi con la giustizia, teneva nascoste una ventina di dosi di cocaina, insieme a tutto il necessario per pesare e preparare le dosi da vendere.