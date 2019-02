Le multe non arrivano e ai cittadini costano il 500% in più

Tantissime segnalazioni da Parma sulle mancate notifiche di alcune multe ai cittadini. Multe mai arrivate da quando Parma Gestione Entrate è diventata la società che si occupa di riscuotere le multe, consegnando gli avvisi – nei 90 giorni previsti dalla legge – casa per casa.



Se l’incaricato non trovava nessuno, aveva l’obbligo di tornare una seconda volta. Ma la cosa peggiore è un’altra? Una multa non notificata e quindi non pagata, quando viene notificata è maggiorata fino al 500%. “Le Iene” hanno parlato con un testimone, uno dei lavoratori di Parma Gestione Entrate, che ha denunciato l’irregolarità, ma nessun provvedimento è stato preso. Non solo le notifiche non arrivavano, ma ci sono anche firme false sugli avvisi.



La società che ha messo in pratica questa truffa è la Nuova Servizi, ma Parma Gestione Entrate conosceva da mesi le irregolarità. E il Comune ne era al corrente? Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, a "Le Iene" risponde: “Mi spiace per chi ha avuto un disservizio, se dovessimo riscontrare queste irregolarità il Comune si costituirà come parte Civile”.