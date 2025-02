"Le Iene", la storia di un donatore di sperma anonimo: "Sette bambini in tre anni"

Non è facile trovare delle alternative sul web. Soprattutto perché nei gruppi sui social, si può trovare di tutto: "Dal maniaco a chi si eccita nel voler avere un rapporto con due donne - racconta una delle coppie -, a chi vuole dei soldi". Luca spiega che le cose sono un po' più complesse: "C'è bisogno di coprire più giorni fertili - dice -, ci sono dei donatori che lo fanno solo per avere del sesso occasionale". E poi spiega le due tecniche che offre a chi decide di rivolgersi a lui per questo tipo di incontri. La prima è quella del barattolo: "Consiste nel donare il proprio seme in un barattolo sterile che viene aspirato con una siringa e inserito all'interno della donna". E poi c'è il metodo naturale: "Io mi apparto - prosegue Luca -, faccio le mie cose e poi avviene la penetrazione per pochi istanti. Non c'è nudità, non c'è bisogno".