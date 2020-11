Le emozioni della "stanza degli abbracci": "In questo momento è fondamentale"

Due buchi in una teca di vetro. Un modo tanto semplice, quanto funzionale per riabbracciare i propri cari durante la pandemia. Le telecamere di "Stasera Italia" sono andate a Castelfranco Veneto per vedere come funziona la famosa "stanza degli abbracci": l'idea nata in una rsa per permettere ai parenti degli ospiti ricoverati di ritrovare il contatto con i propri cari in totale sicurezza.

In tanti si lasciano andare alle emozioni: "Erano sette mesi che non abbracciavo mia madre - dice una signora - in questo momento potersi riabbracciare è di vitale importanza per tutti noi".