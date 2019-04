Le amputano arti dopo una diagnosi sbagliata, donna lancia un appello: aiutatemi ad acquistare le protesi

"Il desiderio di raccontarvi la mia storia nasce sopratutto perché vorrei aiutare e trasmettere speranza a chi, come me, ha avuto esperienze simili. Coraggio e speranza che a me ha dato la grande Bebe Vio", racconta Anna Leonori via Facebook. "Dopo tante difficoltà riesco a camminare con le protesi, avrei bisogno però di protesi superiori di ultima generazione che l'Asl non fornisce - spiega -.Il preventivo è talmente alto... non credo riuscirò mai ad avere quella somma (90mila euro)".



"Ora non riesco a soffiarmi il naso, a tenere un cucchiaio ad appoggiarmi mentre scendo le scale, con il mio braccio amputato invece mi trucco uso il telefono mi asciugo le lacrime. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto dare un contributo e anche chi lo vorrà fare in futuro, certo l'obiettivo è ambizioso ma non voglio perdere la speranza di poter prima o poi conquistare un minimo di autonomia". Come scrive il Corriere della Sera, in tanti si stanno mobilitando per Anna Leonori. Si sono mobilitati i vigili urbani di Terni, i dipendenti della Treofan e ora a sostenere la sua causa c'è anche la onlus "I Pagliacci", da dieci anni in prima linea per alleviare la degenza dei bimbi nel reparto di pediatria dell'ospedale del capoluogo umbro. La somma raccolta finora però è ancora molto lontana dai 90mila euro necessari.



Per sostenere Anna Leonori si può donare sul conto corrente di Banca Intesa San Paolo (IT20G0306914413100000001302).