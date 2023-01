Viterbo, infermiere abusava di pazienti: disposta misura cautelare

Contro un infermiere di Viterbo è stata disposta una misura cautelare per abusi su pazienti.

Si tratta di un uomo di 35 anni, che lavorava in una struttura sanitaria specializzata in disturbi alimentari nella provincia del Lazio. A suo carico è stata decisa l'interdizione della durata di dieci mesi in seguito all'accusa di violenza sessuale ai danni di alcune ricoverate, tra cui anche minorenni. Il provvedimento gli è stato notificato dagli agenti della Squadra mobile.