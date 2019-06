Il Tribunale di Viterbo ritenne attendibili la testimonianza dell'accusatrice e alcune immagini che ritraevano il compagno della madre della bambina nudo vicino alla piccola. Secondo gli avvocatori difensori, la visione dell'intero filmato sarebbe bastata per mostrare scene di vita familiare. I medici non trovarono mai tracce di abusi sul corpo della piccola, che ha sempre negato di aver subito violenze.



Dopo la lettura della sentenza, la madre della bambina, ora separata dal compagno, ha pianto di gioia e ha festeggiato la fine di un incubo con la figlia, dalla quale è stata allontanata per più di 3 anni. Durante la reclusione, la donna non poteva ricevere le visite della bambina, cresciuta con la nonna materna.



La sentenza della Corte d'Appello, però, potrebbe non essere l'atto conclusivo della vicenda. La procura generale potrebbe infatti fare ricorso in Cassazione, ma gli avvocati difensori si dicono ottimisti.