Viterbo, 22enne fermato per omicidio volontario: pericolo fuga

E' stato accusato di omicidio volontario e rapina il 22enne catturato dai carabinieri per l'uccisione del commerciante di Viterbo, Norveo Fedeli. Per il giovane la procura ha disposto un decreto di fermo precisando che c'è il pericolo di fuga. Il 22enne, incastrato dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, ha passaporto americano ed era in Italia da due mesi e mezzo.