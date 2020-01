Virus Cina, negative le prime analisi sulla donna ricoverata a Bari

Non sarebbe un caso di nCoV quello della paziente ricoverata al Policlinico di Bari. I risultati delle analisi, in corso allo Spallanzani di Roma, si avranno fra un paio di giorni ma, dai primi riscontri, non si tratterebbe del nuovo coronavirus. La donna presenta febbre, tosse e sintomi influenzali. Il ricovero è stato immediato, essendo la paziente appena rientrata da un viaggio in Cina che aveva toccato anche Wuhan, da dove l'epidemia è partita.