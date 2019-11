Vigili del fuoco, venerdì sit-in alla Camera: "Più risorse, valorizzare stipendi e tutele"

Presidio domani, venerdì 15 novembre, a Roma in piazza Montecitorio dei vigili del fuoco, così come davanti alle Prefetture in molte città. Nella Capitale appuntamento dalle ore 10 per un'iniziativa congiunta dei sindacati - promossa da Fp Cgil Vigili del Fuoco, Fns Cisl e Uil Pa vigili del fuoco - per rivendicare interventi a favore dei componenti del corpo sui diritti e sul salario.