Vaticano, Papa Francesco celebra la messa del Giovedì Santo con il card. Becciu

Papa Francesco ha celebrato intorno alle 17:30 la Messa in Coena Domini, in occasione del Giovedì Santo, nella cappella dell'appartamento privato del cardinale Angelo Becciu nel palazzo del Sant'Uffizio. E' quanto si apprende da fonti vicine al cardinale. Il Pontefice non ha celebrato la funzione nella Basilica di San Pietro, senza che la Santa Sede ne spiegasse il motivo. Lo ha sostituito il cardinale decano Giovanni Battista Re.