Vaticano, mons. Paglia: da biomedicina anche effetti sconcertanti

"La capacità della biomedicina di trattare le malattie acute comporta spesso la produzione di situazioni patologiche croniche. Le tecniche di rianimazione, per esempio, da un lato consentono interventi risolutivi salvavita, dall'altro producono effetti sconcertanti. Per esempio portano dei malati a restare in quelli che vengono definiti 'stati vegetativi'". Lo ha afferma mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.