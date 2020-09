Vaticano, il cardinale Tagle positivo al coronavirus

Primo caso di positività al coronavirus per un capo dicastero della Curia vaticana. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, è risultato positivo. L'alto prelato, che non presenta sintomi, resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine dove si trova. Il 7 settembre il cardinale si era già sottoposto a tampone a Roma, con esito negativo.