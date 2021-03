Vaccini, nel Lazio Johnson&Johnson sarà distribuito alle farmacie

Ansa

"Non appena ci sarà il monodose Johnson&Johnson sarà fornito alle farmacie". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Chiudiamo l'accordo nei prossimi giorni con le farmacie - ha spiegato -. Contiamo che nel momento in cui c'è il vaccino J&J è un prodotto che può essere utilizzato sicuramente nella nostra rete delle farmacie che sono 1.500 sparse in tutti i Comuni, anche i più piccoli".